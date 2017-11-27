صورة نادرة للأميرة مضاوي.. وهكذا نعاها السعوديون

تداول نشطاء سعوديون على موقع تويتر، صورة نادرة للأميرة مضاوي بنت عبد العزيز آل سعود، التي أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم، خبر وفاتها، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل، خصوصًا فيما يتعلق بعمرها.

وأظهرت الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، الراحلة مضاوي، وهي طفلة في مقتبل العمر جالسة في حضن والدها مؤسس المملكة الملك عبد العزيز، ولا يُعرف تاريخ التقاط هذه الصورة التي تم الكشف عنها بعد ساعات من وفاة أخت العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز، والبنت الصغرى للملك عبد العزيز.

ولا يُعرف على وجه التحديد السنة التي التقطت فيها هذه الصورة، كما أن بيان النعي الصادر عن الديوان الملكي السعودي لم يكشف العمر الحقيقي للأميرة الراحلة، وإنْ رجّح البعض أن تكون متقدمة في السن، حيث إن لها أبناء وأحفادًا.

وقد لقيت هذه الصورة الكثير من التعليقات، حيث أقر بعض المغردين أنها المرة الأولى التي يرون فيها صورة الراحلة، رغم أن الصورة قديمة وتعود لحقبة الملك عبد العزيز، في حين اكتفى آخرون بالدعاء لها بالرحمة وتعزية الأسرة الحاكمة بالسعودية في مصابها.

وعلّق الأمير عبد العزيز بن طلال على وفاة الأميرة مضاوي، قائلًا: “الحياة بين يدي روحها الطاهرة. جزء عزيز من والدي رحل جسدًا وبقي في صدورنا ذكرى طيبة.. إنها أمنا الحبيبة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز، رحمها الله، فمنذ طفولتها وهي رمز المحبة والكرم. عظم الله أجرنا جميعًا”.

الحياة بين يدي روحها الطاهرة. جزء عزيز من والدي رحل جسداً وبقي في صدورنا ذكرى طيبة.

إنها أمنا الحبيبة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز، رحمها الله، فمنذ طفولتها وهي رمز المحبه والكرم. عظم الله اجرنا جميعا… — عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) November 27, 2017

وكتبت إحدى المغردات وتدعى “مريم”، قائلة: “البنت حب الأب.. صورة جمييييييييلة لم نرها إلا يوم وفاتها والتحاقها بوالدها.. غفرالله لهما”.

البنت حب الأب .. صوره جمييييييييلة لم نراها إلا يوم وفاتها والتحاقها بوالدها .. غفرالله لهما وعظم الله اجركم — مريم (@ma1438ma) November 27, 2017

وعلّق آخر على هذه الصورة، بقوله: “صورة نادرة لها وهي في حضن والدها الملك عبدالعزيز، سبحان الله قمة الجمال سبحان الليّ خلق ورسم هذا الوجه الملائكي، ثم أخذ عبده. اللهم ارحمها واغفر لها”.