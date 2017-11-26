التحالف الإسلامي: 200 ألف ضحية وخسائر بالمليارات خلال 5 أعوام بسبب الإرهاب

قال التحالف الإسلامي العسكري “لمحاربة الإرهاب”، مساء الأحد، إن أكثر من 200 ألف ضحية سقطوا جراء الهجمات الإرهابية خلال 5 أعوام في 5 دول إسلامية، من جهة أخرى فقد تسببت تلك الهجمات بخسائر تقدر بـ348 مليار دولار.

جاء ذلك في فيديو بثه التحالف الإسلامي العسكري عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، نشر خلاله إحصائيات لضحايا الإرهاب.

وأوضح التحالف أن “أكثر من 200 ألف ضحية سقطوا جراء الهجمات الإرهابية خلال السنوات الخمس الماضية”، دون تفصيل أعداد القتلى والجرحى.

وأشار إلى أن “72% من ضحايا الإرهاب (خلال تلك الفترة) من 5 دول إسلامية فقط”.

وكان الفريق أول المتقاعد القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري، راحيل شريف، قد بين في كلمته خلال افتتاح أول اجتماع لوزراء دفاع التحالف في العاصمة السعودية الرياض، أن ما يزيد عن 70% من الوفيات الناتجة عن الإرهاب وقعت في 4 دول، وهي العراق وأفغانستان ونيجيريا وباكستان.

وقال التحالف، في الفيديو الذي بثه، إن “أكثر من 348 مليار دولار قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإرهاب خلال السنوات الخمس الماضية”.

وجاء نشر الفيديو بالتزامن مع ختام أول اجتماع لوزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري “لمحاربة الإرهاب” في الرياض.

ويكتسب هذا الاجتماع أهميته، كونه يُعد الانطلاقة الرسمية لخطوات تفعيل عمل التحالف.

وشدد وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري، في البيان الختامي للاجتماع، على “أهمية تأمين ما يلزم من قدرات عسكرية للتحالف تضمن إضعاف التنظيمات الإرهابية وتفكيكها وفق إمكانيات ورغبة كل دولة”.

وأكد وزراء الدفاع في التحالف الإسلامي أن “الإرهاب أصبح يُمثل تحديًا وتهديدًا مُستمرًا ومتناميًا للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي؛ حيث تخطى حدود الدول، وتجاوز جميع القيم، وأضحى أشد فتكًا من ذي قبل، لا سيما في عالمنا الإسلامي”.

وأكدوا “عزم دولهم على تنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده”.

وشددوا على “أهمية الجهد المشترك والعمل الجماعي المنظم والتخطيط الإستراتيجي الشامل، للتعامل مع خطر الإرهاب ووضع حد لمن يسعى لتأجيج الصراعات والطائفية، ونشر الفوضى والفتن والقلاقل داخل دولهم”.

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 2015، تم الإعلان عن تشكيل “التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب” بقيادة السعودية، بمشاركة 41 دولة.