شاب يطعن والده الستيني في أحدث جرائم العنف الأسري بالسعودية

أقدم شاب سعودي في الثلاثين من عمره، على طعن والده المسن في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية في أحدث جرائم العنف الأسري المتزايدة في المملكة.

وألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على الجاني، فيما قامت الفرق الطبية بنقل والده الذي يبلغ من العمر ستين عامًا إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي: “إن شرطة محافظة الجبيل تلقَّت بلاغًا عن قيام مواطن ثلاثيني بحالة غير طبيعية بالاشتباك مع والده الستيني، وإصابته بعدة طعنات”.

وأضاف الرقيطي: “باشرت دوريات الأمن البلاغ، وتم القبض على الجاني، وإسعاف والده إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد”.

وأوضح أن المختصين في الشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، وإحالة الجاني وأوراق القضية إلى فرع النيابة العامة في المحافظة.

وتُثير حوادث العنف الأسري ردود فعل واسعة في السعودية، حيث تنعكس على مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع ملايين المواطنين، ويطالب الكثير منهم بوضع حدّ لتزايدها في مجتمع المملكة المحافظ.

وتتكرر حوادث عنف أسري مماثلة لحادثة طعن الشاب لوالده في مختلف مناطق المملكة، إضافة لحوادث عنف أسري مختلفة، يتسبب الكثير منها بوقوع قتلى، ويقول مختصون وباحثون اجتماعيون إن ذلك يرجع لضعف دور مؤسسات المجتمع التعليمية، والدينية، والثقافية.