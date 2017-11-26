السعودية تحقق بتقاضي أكاديمي 40 مليون ريال مقابل استشارة لإحدى الوزارات (وثيقة)

تحقق هيئة مكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، بشبهة فساد تتمحور حول دفع وزارة التعليم مبلغ 40 مليون ريال (أكثر من عشرة ملايين دولار) لمدير جامعة حكومية مقابل تقديمه استشارة للوزارة، وفقًا لتقارير إعلامية.

وأشار حساب “أخبار السعودية” على موقع تويتر، الذي انفرد في وقت سابق بنشر أخبار حملة الفساد الأخيرة والتي طالت أمراء ووزراء، إلى “منح 40 مليون ريال لباحث وذلك مقابل تقديم استشارة لصالح وزارة التعليم .. ونزاهة تتحرى”.

ونشر الحساب صورة لوثيقة تؤكد أن الوزارة دفعت مبلغ 40 مليون ريال للدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز، مقابل تقديم بحث بعنوان “تقديم خدمات استشارية لكليات العلوم الطبية لصالح وزارة التعليم العالي”.

وبحسب الوثيقة، فقد تم التعاقد مع اليوبي على البدء بالبحث في أواخر العام 2012، فيما لم يتضح تاريخ الانتهاء منه أو عدد المشاركين بإعداده.

منح 40 مليون ريال مناولة لباحث وذلك مقابل تقديم استشارة لصالح وزارة التعليم .. ونزاهة تتحرى.

.#السعودية #الفساد #الملك_يكافح_الفساد

. pic.twitter.com/hdhrnm7lLo — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 26, 2017

ولم يتسنَ لـ”إرم نيوز” الحصول على تعقيب من هيئة مكافحة الفساد، لكن اسم الدكتور اليوبي سبق وأن ورد في اتهامات متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي حول استغلال موقعه لتعيين أقاربه داخل الجامعة التي يديرها.

وتشهد المملكة حاليًا أكبر حملة في تاريخها لمكافحة الفساد، وأسفرت عن اعتقال نحو 200 شخص بينهم أمراء بارزون ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال بتهم فساد وغسيل أموال تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.