بالفيديو.. النجمة السعودية سارة الودعاني تثير جدلًا واسعًا بحفل مختلط جريء

أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية سارة الودعاني، الأحد، جدلًا واسعًا، بعد أن ظهرت في حفل مختلط أُقيم داخل مخيم في إحدى مناطق العاصمة الرياض.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو للودعاني، أظهرتها برفقة مجموعة من الشباب بلباس وُصف بأنه “غير محتشم”، حيث تحدثت خلال الحفل عن بعض القضايا الاجتماعية، وبالذات قضية زواج الفتيات.

وأثارت تلك الفيديوهات جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، فيما تباينت الآراء حول ما قامت به الودعاني، إذ أكد البعض أن ذلك يندرج تحت إطار الحرية الشخصية، فيما اعتبره آخرون “مخالفة لقواعد اجتماعية، ودينية، متَّبعة في البلاد”.

وباتت قضية “الودعاني” الشغل الشاغل لنشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تصدَّر الوسم “#سارة_الودعاني” الترند السعودي لساعات طويلة، مع انضمام الكثير من المغردين للتعليق عليه.

وكتب أحد المغردين الغاضبين:”انعدمت الغّيرة عند عيال القبائل، ولو أن المشهورات وراهن إخوان بيصيرن مشهورات؟ لا، ولا من يرضى ويقول عادي أختي تنشهر، ويشوفوها أقاربي وأخواني متبرجة، وتضحك، وتتقابل مع فلان وتسولف معه .. هذه لو صارت قبل على وقت أجدادنا كان فيها قومة وقعدة، هذا إذا ما وصلت إلى الذبح”.

وقال آخر في سياق مشابه:”وقت ما أشوف تغريدات البنات والحب الكبير لها، تجيني دوخة ٣ثوانٍ، وأفكر هالبنات ما شافوا الخير، ولا أنا فيني بلا، كيف مثل هالعينات الفارغة والانحطاط اللي هي فيه عاجب هالبنات، أين الخوف من الله، والدّين، والحياء والعفاف، وأين غيرة أهلها وإخوانها، معقول سعودية ولامجنَّسة كالعادة #سارة_الودعاني”.

وعلى الجانب الآخر، دافعت المغردة “هتان الفيصل” عن الودعاني قائلةً:” ما أقول إلا يا حظك يا سارة على الحسنات اللّي تجيك من ورا “الهشتاقات” اللّي تطلع عليك، ولكِ حسن نيتكِ، ولهم سوء نيتهم”.

فيما كتبت صاحبة حساب “فولاذية” النشط في الدفاع عن حقوق النساء “#سارة_الودعاني معليش شفت سنابها، أين القذارة والانحطاط، والله ما شفت حركات منحرفة، ولا حتى لقطة مشبوهة، ناس يتصرفون بكامل احترامهم وعفويتهم، وما عندهم فوبيا من التعامل مع الجنس الآخر، وهذا كل اللي قاهرهم”.

وتعتبر “الودعاني” من أشهر نجمات “السوشيال ميديا” في المملكة، لكنها تواجه انتقادات لاذعة من فئة المحافظين الرافضين لممارساتها الخارجة عن مألوف المجتمع السعودي.