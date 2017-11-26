السعودية تدعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بـ 110 ملايين دولار‎

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أحمد الخليفي، الأحد، إن بلاده من بين أكبر الداعمين لمركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب، “إذ دعمته بنحو 110 ملايين دولار”.

وأضاف في كلمته، أثناء اجتماع لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض، أن “بلاده ترأس حالياً المركز، وما قدمته من دعم هي والدول الأخرى يساعد في بناء بنية تحتية، وقدرات تمكنها من مكافحة جرائم تمويل الإرهاب”.

وتم إنشاء مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب في سبتمبر/أيلول 2011 ، من أجل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، ودعم الدول الأعضاء في تنفيذ الإستراتيجية العالمية الخاصة بذلك.

وأكد الخليفي -اليوم- أهمية المؤتمر والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في إطار التعاون لتجفيف منابع تمويل الإرهاب في دول التحالف.

وزاد:”التحالف سيسهل التعاون بين الدول الأعضاء، على تبادل المعلومات فيما يخص جرائم تمويل الإرهاب؛ ما يدعم مواجهتها”.

وفي الـ 14 من ديسمبر/كانون الأول 2015، تم الإعلان عن تشكيل “التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب” بقيادة السعودية، بمشاركة 41 دولة أهمها: دول خليجية، وتركيا، وباكستان، وماليزيا، ومصر.

ويعمل التحالف على مواجهة الإرهاب الذي يهدد الدول الإسلامية وغيرها، ويحاول تشويه صورة الإسلام الحقيقية، بحسب القائمين عليه.