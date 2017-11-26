السعودية تبدأ توطين قطاع الذهب والمجوهرات.. الأحد

تبدأ وزارة العمل السعودية، الأحد المقبل، تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، في إطار تفعيل وتطبيق برنامج التوطين؛ لتمكين المواطنين من فرص العمل.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، اليوم الأحد، إن فرق التفتيش التابعة للوزارة، بمشاركة الجهات المختصة، ستشرع في تنفيذ الجولات الميدانية الرقابية، على المجمعات والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة؛ للتحقق من قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، وضبط المخالفات والعمالة الوافدة⁩ من المخالفين.

وبحسب بيان للوزارة، تركز آلية عمل اللجان الميدانية، على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة، بشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة، في النطاق الجغرافي المحدد، وتحرير ضبطيات المخالفات، في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين.

ورفعت المملكة منذ ثلاثة أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، وعززت إجراءاتها بهذا الخصوص خلال العام الجاري؛ بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7٪، كما تخطط لخفضها إلى 9٪ بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”.

وتسعى الدولة عبر “التحول الوطني”، إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.

وتأتي هذا الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني 2017، إلى 12.8٪، مقارنة مع 12.7٪ في الربع الأول.