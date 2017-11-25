ما حقيقة نشر صورة مسيئة على مبنى السفارة السعودية في ألمانيا؟

أوضحت السفارة السعودية في ألمانيا، السبت، حقيقة ما تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام شبان ألمان بإسقاط أضواء على مبنى السفارة تتضمن صورة مسيئة لشخصيات سعودية مسؤولة.

وقالت السفارة في بيان أصدرته بهذا الشأن، إنها تنفي تلك الإشاعات، فهي محض اقتراءات لن تنجح في النيل من سمعة ومكانة المملكة العربية السعودية.

وكان نشطاء على مواقع التواصل أكدوا إقدام شبان ألمان على نشر صورة بتقنية الإسقاط الضوئي تتضمن الإساءة لشخصيات مسؤولة في السعودية.

ويأتي هذا في ظل أزمة دبلوماسية سببتها تصريحات من وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابريال، وجه فيها انتقادات للسعودية على خلفية استقالة سعد الحرير من رئاسة الحكومة اللبنانية.

وردت السعودية بتسليم السفير الألماني في الرياض مذكرة احتجاج، كما استدعت سفيرها في ألمانيا للتشاور.