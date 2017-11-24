السعودية.. وثائق تكشف تعيين مسؤول حكومي شقيقه في منصب إداري براتب 7500 ألف دولار

تمكنت صحيفة “سبق” السعودية من الحصول على وثائق رسمية تكشف تورط مدير أحد المستشفيات الحكومية (غير تابع لوزارة الصحة) باستغلال النفوذ الوظيفي، إذ قام بتعيين شقيقه مدير مستودعات طبية، وهو لا يملك مؤهلًا سوى شهادة ثانوية، براتب يتجاوز 28 ألف ريال (7500 دولار).

وفي التفاصيل، كشفت الصحيفة أمس الخميس، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” في مكة المكرمة تلقت بلاغًا قبل عدة أشهر عن مسؤول كان يشغل منصبين في مستشفيين غير تابعين لوزارة الصحة، استغل نفوذه ومنصبه الوظيفي لتعيين شقيقه مديرًا للمستودعات الطبية في أحد المستشفيات (غير تابع لوزارة الصحة) في مكة، براتب يتجاوز 28 ألف ريال (7500 دولار)، وهو لا يحمل سوى مؤهل الثانوية العامة، وما زال في منصبه دون أي إجراءات ضده.

وأضافت الصحيفة، أن المسؤول استغل نفوذه في تعيين شقيقه في وظيفة مشرف في مستشفى (غير تابع لوزارة الصحة) في مكة عام 2013، حين كانت مرجعية المستشفى تتبع لمستشفى الرياض وتحت مسؤولية شقيقه الذي يتبوأ منصب مدير عام فيها.

وأوضحت أن المسؤول في عام 2015 قام بترقية شقيقه إلى وظيفة مدير المستودعات في المستشفى، وتبين أنه يتقاضى راتبًا يتجاوز 28 ألف ريال (7500 دولار).

وتكشف صحيفة سبق بين الوقت والآخر عن قضايا فساد وظيفي ضمن حملة تحت شعار “اضبط فساد”.

وفتحت الواقعة التي أوردتها الصحيفة، جراح السعوديين، الذين أكدوا أن مثل هذه الحالة منتشرة في معظم مؤسسات الدولة وهيئاتها، رغم جهود السلطات العليا في المملكة للقضاء عليها.