مصادر تكشف عن تفاصيل جديدة في حادثة مقتل رجل أمن بصامطة السعودية

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية، عن معلومات جديدة، بشأن قضية مقتل رجل أمن في قرية الجرادية، التابعة لمحافظة صامطة، بمنطقة جازان.

وذكرت المصادر، بحسب صحيفة “الرياض” المحلية، أن هناك صلة قرابة بين الجاني والمجني عليه، لافتة إلى أن الجاني كان مسجونًا في قضية جنائية، قبل أن يطلق سراحه منذ فترة.

وتمكنت الجهات الأمنية، أمس الخميس، وبعد 10 ساعات من وقوع الجريمة، من القبض على القاتل، وهو شاب عشريني، بعد استنفارها عقب حادثة القتل، إثر صدور توجيهات من أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمتابعتها.

وأمطر القاتل، المجني عليه بوابل من الرصاص، من سلاح رشاش، وهو داخل سيارته (من نوع تويوتا)، ولاذ بعدها بالفرار، وذلك بعد يومين من احتراق سيارة المجني عليه.

وكان الناطق الإعلامي لشرطة جازان، قد قال في بيان سابق، أمس: “إنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، تعرض مواطن في العقد الثالث من العمر، لحادث إطلاق نار، عندما كان يستقل سيارته من نوع تويوتا صغيرة، في مدخل قرية الجرادية، من قبل شاب عشريني”.

وأضاف: “تم إسعاف المجني عليه للمستشفى، وتوفي متأثرًا بإصابته، وتم استنفار كافة الفرق الرسمية والمدنية، وإغلاق مخارج المحافظات القريبة، وتضييق الخناق على الجاني، وتفويت فرصة الهروب عليه، حتى تم القبض عليه”.