السعودية.. شرطة الرياض تكشف تفاصيل شجار بطله الأمير مشهور بن طلال

كشفت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل شجار مسلح تورط فيه الأمير مشهور بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، بعد إلقائها القبض على مشاركين فيه.

وذكرت صحيفة “سبق” أن شرطة الرياض ألقت القبض على المتهمين بالمشاجرة المسلحة، لافتة إلى أنها وقعت في جوار إحدى مدارس العاصمة الرياض.

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وفي إشارة إلى الأمير مشهور، قالت الشرطة، إنه وبسبب خلاف سابق، استعان أحد الأطراف بآخرين، حيث تولى أحدهم إشهار سلاح رشاش.

وأضافت أنه تم ضبط السلاح والقبض على أفراد تورطوا في الشجار، وهم 4 سعوديين ومقيم سوداني. ولم يتضح إن كان هؤلاء هم المتورطون جميعًا في الشجار أم أن هناك آخرين لم يُلق القبض عليهم بعد.

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وكان مصدر سعودي موثوق أكد لشبكة “إرم نيوز” الإخبارية، أن الأمير مشهور من بين المقبوض عليهم.

ولمحت صحيفة “سبق” لاحقًا إلى كون الأمير ملاحقًا من قبل الجهات الأمنية، بذكرها أن “الجهات المعنية ستمنع أي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته”.