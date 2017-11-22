“جي إف إتش” البحرينية تعتزم إدراج أسهمها في البورصة السعودية

قالت مجموعة “جي إف إتش” المالية البحرينية، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم إدراج أسهمها في البورصة السعودية “تداول”.

وقالت المجموعة التي تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت: إنها “بدأت فعليا في بحث هذا الأمر من حيث الإجراءات، والمتطلبات اللازمة للإدراج لدى تداول، وهيئة السوق المالية السعودية”.

وتأسست مجموعة “جي إف إتش” المالية عام 1999 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2004 ويبلغ رأسمالها 5.1 مليار دولار.

وتعد هذه المجموعة المالية مصرفًا إسلاميًا استثماريًا في البحرين، وتعمل في أربعة مجالات استثمار رئيسة أساسية هي إدارة الثروات والخدمات المصرفية التجارية وإدارة الأصول والأسهم الخاصة والتطوير العقاري.