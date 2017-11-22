السعودية.. القبض على الأمير مشهور بن طلال بعد تورطه بمشاجرة في الرياض

علمت شبكة “إرم نيوز” الإخبارية، من مصدر موثوق في المملكة العربية السعودية، أنه تم القبض على جميع المتورطين في شجار مسلح اندلع، اليوم الأربعاء، وسط شارع عام في العاصمة الرياض.

ووثق مقطع فيديو الشجار، الذي قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأمير مشهور بن طلال بن عبدالعزيز ضمن المشاركين فيه، وأنه قام بتهديد مواطنين بالسلاح، وسط شارع عام.

وظهر شاب يشتبه أنه الأمير مشهور، وسط مجموعة من المتشاجرين، إلا أنه لم يكن يحمل سلاحًا بيده، في حين ظهر شاب آخر، وقد رفع سلاحًا ناريًا.

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ولم ترد أي معلومات أخرى حتى اللحظة توضح هوية المتورطين في الشجار وملابساته، غير أن مستخدمين بمواقع التواصل أكدوا أن المتورطين بالشجار من مدارس التربية النموذجية في حي النزهة بالرياض.

وأكد سعوديون أنه في حال ثبتت صحة هوية الموجودين في الفيديو، فإنه ستتم محاسبتهم، مرجعين هذا إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز ومنذ توليه الحكم، قد قام بمحاسبة العديد من الأمراء والمسؤولين.

يذكر أن الأمير مشهور بن طلال بن عبدالعزيز هو أخ غير شقيق للأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز.