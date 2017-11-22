بالفيديو.. الأمير مشهور بن طلال يهدد مواطنين بالسلاح وسط شارع بالسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشبان في مشاجرة بشارع عام في المملكة العربية السعودية.

وقال مغردون عبر هاشتاغ #امير_يهدد_مواطنين_بالسلاح في موقع التواصل “تويتر”، إن الذي يظهر في الفيديو هو الأمير الشاب مشهور بن طلال بن عبدالعزيز وهو أخ غير شقيق للأمير الوليد بن طلال، وإنه كان يهدد مواطنين بالسلاح أثناء مشاجرة وقعت في الشارع.

وأكد سعوديون أنه في حال ثبتت صحة هوية الموجودين في الفيديو، فإنه ستتم محاسبتهم، مرجعين هذا إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز ومنذ توليه الحكم، قد قام بمحاسبة العديد من الأمراء والمسؤولين.

نفذ القصاص بأمير

وسجن أمير لاستهتاره

وتوقف 11 امير للفساد المالي

وحوالي 54 وزير ومسؤل وبعضهم متقاعد وجابوهم

هل تتوقعون راح يفلت من المحاسبه ؟

نحن في زمن #سلمان_الحزم#امير_يهدد_مواطنين_بالسلاح — ابوساهر (@abosaheer) November 22, 2017

#امير_يهدد_مواطنين_بالسلاح

اتمنى محاسبته هو ومن كان معه

نَحْنُ في عهد يُحاسب فيه كُل من يتجاوز حدوده أويتعدى على حقوق الآخرين كائنً من كان ..

تذكير..نَحْنُ في عهد الحزم والعزم . — عبدالله القحطاني (@abdullah_59582) November 22, 2017

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من زمان ومكان الفيديو، كما لم يتم التثبت من هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه وسبب الواقعة.

وسبق في عهد الملك سلمان، أن ألقي القبض على أمير بالسعودية انتشرت له مقاطع فيديو وهو بالاعتداء على مواطنين.

واعتقلت المملكة العربية السعودية قبل نحو شهر 11 أميرًا و38 وزيرًا حاليًا وسابقًا إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، وذلك في أكبر حملة ضد الفساد تشهدها المملكة.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد تعهد حين تولى الحكم بأن يكون المسؤولون والمواطنون على قدم المساواة أمام القانون، وهو بالفعل ما حدث حين صدر أيضًا قرار بتنفيذ القصاص بحق الأمير تركي بن سعود الكبير، ليكون أول فرد من الأسرة الحاكمة يعدم في قضية جنائية.

وتداول الناشطون صورًا من حساب الأمير مشهور على إنستغرام حيث يتبين أنه يعشق السيارات الفارهة ويستعرض صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.