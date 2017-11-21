بالفيديو.. آسيوي يهرع لإنقاذ سعودي احتجزته السيول وسط وقوف الدفاع المدني عاجزًا

رصد مقطع فيديو صوره أحد الأشخاص، مواطنًا سعوديًا وقد احتجزته السيول داخل سيارته.

وبرز المواطن المحتجز من نافذة سيارته في محاولة للبحث عن طريقة للنجاة، في الوقت الذي وقف فيه أفراد من الدفاع المدني دون أن يفعلوا شيئًا، وهم يشاهدونه.

وبعد مدة من الوقت، رمى أحدهم بسترة نجاة باتجاه سيارة المواطن المحتجز، إلا أن آسيويًا قرر التصرف ورمى نفسه في الماء ووصل إليه سباحة، وساعده بالخروج من السيارة وارتداء سترة النجاة.

واعتبر سعوديون ما حدث “فضيحة”، بعد وقوف أفراد الدفاع المدني متفرجين وعاجزين عن أداء مهمتهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الواقعة حدثت في مدينة جدة، التي شهدت اليوم الثلاثاء هطولًا غزيرًا للأمطار، تسبب بسيول غمرت معظم أحيائها، وأدت إلى إغلاق عدة شوارع فيها وتعطيل حركة المرور.