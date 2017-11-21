العاهل السعودي يتسلم رسالة من رئيس الجزائر

تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وقام بتسليم الرسالة وزير العدل الجزائري الطيب لوح، خلال استقبال الملك سلمان له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل حول مضمون الرسالة.

وتلتزم الجزائر الحيادَ إزاء الأزمة الخليجية، وأعربت عن دعمها لوساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة .