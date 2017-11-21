العاهل السعودي يتسلم رسالة من رئيس الجزائر

تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
وقام بتسليم الرسالة وزير العدل الجزائري الطيب لوح، خلال استقبال الملك سلمان له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل حول مضمون الرسالة.
#خادم_الحرمين_الشريفين يتسلم رسالة من رئيس الجمهورية الجزائرية .https://t.co/DI7Ge6numr#واس pic.twitter.com/HxzwvwRDfI
— واس (@spagov) November 21, 2017
وتلتزم الجزائر الحيادَ إزاء الأزمة الخليجية، وأعربت عن دعمها لوساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة .