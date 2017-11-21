سيدة عربية تجبر زوجها السعودي على توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح

أحيلت سيدة مصرية و3 أشخاص إلى النيابة العامة في مصر بتهمة اقتحام منزل زوجها، وهو سعودي، وإجباره تحت تهديد السلاح على توقيع إيصالات أمانة بهدف حصولها على الطلاق.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أبلغ مسن سعودي يدعى “عباس” ويبلغ من العمر 70 عامًا، وهو مدرس متقاعد، الجهات الأمنية في الدقهلية بأن 3 أشخاص دخلوا إلى منزله عنوة في منطقة صلاح الدين في مدينة جمصة وأجبروه على توقيع 7 إيصالات أمانة على بياض تحت تهديد السلاح الأبيض قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقادت التحريات الجهات الأمنية إلى اعتقال اثنين من المتهمين، حيث أقرا بجريمتهما بتحريض من شخص ثالث وهو سمسار عقارات وزوجة المجني عليه (23 عامًا) والتي دفعتهم إلى الجريمة رغبة منها في الانفصال عن زوجها.