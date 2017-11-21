في لحظة حماس.. سعودي يرحب بضيوفه برمي شماغه في النار (فيديو)

في لفتة لا تخلو من غرابة، عبر أحد الأشخاص، عن ترحيبه بالضيوف بطريقته الخاصة، حيث ظهر في مقطع متداول (قيل إنه تم تصويره في نجران، بالمملكة العربية السعودية)، وهو يلقي شماغه في النار.

ورصد الفيديو صفوفًا من الرجال داخل خيمة، ينشدون الأهازيج، ترحيبًا بضيوف عندهم، في حين ظهر شخص يخلع شماغه وهو يرقص حول النار، ثم أقدم على رميه فيها، وسط إشادات من الموجودين في المكان بتصرفه.

ورغم أن للعرب عادات متنوعة في الترحيب بالضيوف، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استنكروا الطريقة التي اتبعها الرجل للترحيب بالضيوف، معتبرين أنه ليس من المألوف رمي الشماغ في النار كعادة عربية.

ومن غير المعروف زمان تصوير الفيديو، وإن كانت الواقعة قد شهدتها منطقة نجران، وإن حدثت بالفعل؛ ترحيبًا بالضيوف، أم فرحة بزفاف ما.