هل تراجعت هيئة الترفيه السعودية عن إلغاء حفل كاظم الساهر؟

أعلنت “روزنامة الترفيه” التابعة لهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عبر صفحتها الرسمية “تويتر”، أمس الاثنين، عن تأجيلها حفلي الفنان العراقي كاظم الساهر.

وكتبت في تغريدة: “دامكم متحمسين للاثنين، أجل بنقولهم كلهم. الخبر المو حلو تم تأجيل حفلة كاظم الساهر. الخبر الحلو “عبدالمجيد عبدالله” قريبا، ومفاجآت أخرى جاية كثيرة”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الحديث عن التأجيل يعني التراجع عن ما أشيع في وقت سابق، عن إلغاء الحفل، لأسباب لم تفصح عنها الجهات المعنية.

ولم تحدد “روزنامة الترفيه” وقتًا آخر لإحياء كاظم الساهر حفلًا في المملكة.

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ولم يعلق الساهر على أنباء إلغاء الحفلين، لكنه لم يؤكد إقامتهما أيضًا، عندما تم الإعلان عن قدومه للسعودية قبل أيام؛ ما دفع البعض للاعتقاد بأن إلغاء الحفلين يعود لعدم اتفاق هيئة الترفيه السعودية مع الفنان الساهر قبل الإعلان عن موعدهما الدقيق.

لكن قرار الإلغاء كان تزامن مع آخر نشاطات الساهر الفنية، إذ أحيا حفلًا فنيًا في قطر قبل يومين برفقة الفنانة السعودية وعد، وهو ما تسبب بجدل واسع في المملكة التي تقاطع الدوحة بسبب سياساتها الداعمة لمنظمات إرهابية.