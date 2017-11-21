تحذيرات في جدة والمدينة وينبع.. أمطار غزيرة وسيول تجتاح مناطق بالسعودية (فيديو)

تشهد عدة محافظات ومدن في المملكة العربية السعودية حالة من عدم الاستقرار الجوي، وهطول أمطار رعدية غزيرة على مختلف المناطق دفعت إلى إصدار تحذيرات بضرورة أخذ الحيطة والحذر، فيما علقت الدراسة، اليوم الثلاثاء، في بضع محافظات إثر تحذيرات المديرية العامة للدفاع المدني من التقلبات الجوية.
المديرية العامة للدفاع المدني تحذر من التقلبات الجوية والأمطار الرعدية وفقاً لما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.https://t.co/K3TBemoWcP pic.twitter.com/tH9InlBdOt
— الدفاع المدني (@SaudiDCD) November 20, 2017
وكانت الأرصاد الجوية قد توقعت هطول الأمطار على بضع مناطق، منها الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، والرياض، وهطول الأمطار الرعدية على المناطق الساحلية في الوجه وأملج، وينبع، ورابغ، وجدة، والليث.
فيما أعلنت المدينة المنورة الجاهزية التامة في حال تقلبات الطقس المفاجئة، كما أعلنت جامعة الطائف بدورها اليوم تعليق الدراسة فيها، وفي فروع الجامعة.
وتأثرت مدينة جدة بشكل كبير بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة، حيث شهدت، منذ صباح اليوم الثلاثاء، تقلبات عنيفة في الطقس.
#جده_الان
منقول
جده هذا الصباح ⚡️???????? pic.twitter.com/DNRa6ZnlTP
— abu sameh ☈ (@Abu_Sameh_) November 21, 2017
#جده_الان
حي الشرفية الان pic.twitter.com/LsNZdh7xJN
— نواف آلعتيبي ???????? (@nawwaf__511) November 21, 2017
#جده_الان مبنى الجامعه بلازا تدخل اليه المياه من السقف pic.twitter.com/HiPHUgk776
— بلادي منار الهدى (@mahmed_ksa) November 21, 2017
يحدث الان‼️
شارع التحلية الآن في جدة
المصدر: @382Saud
تابعونا دائماً بتغطية خاصة بالتطورات الجوية عبر حساب ????@ArabiaWeatherSA#بشرى #امطار #جده_الان #تعليق_الدراسه #صوت_المطر pic.twitter.com/bT6SWA04hB
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 21, 2017
يحدث الان‼️
امطار غزيرة على جدة
المصدر: @1984_asd
تابعونا دائماً بتغطية خاصة بالتطورات الجوية عبر حساب ????@ArabiaWeatherSA#بشرى #امطار #جده_الان #تعليق_الدراسه #صوت_المطر pic.twitter.com/zuwnDqbVz5
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 21, 2017
أجواء جدة الآن
س 8:30ص الثلاثاء 1439/3/3
منقول وشكرا للمصور
|#طقس #السعودية #أمطار #جدة #أمطار_جدة pic.twitter.com/KDAtSA17s8
— سامي البليهد (@samialblihed) November 21, 2017
يحدث الان‼️
أجواء كورنيش جدة
المصدر: سالم قابوس
تابعونا دائماً بتغطية خاصة بالتطورات الجوية عبر حساب ????@ArabiaWeatherSA#بشرى #امطار #جده_الان #تعليق_الدراسه pic.twitter.com/esrGcavkIn
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 21, 2017
#امطار_المدينه
اللهم كما غسلت الأرض بمطرك ، اغسل قبور من اشتقت إليهم واعفو عنهم اللهم اسقهم بالحسنات وارزقهم جنة عرضها السموات والارض ????. pic.twitter.com/y5g9GO50qH
— غدير الحربي. (@Gadeer__1412) November 20, 2017
صوت المطر ???????? pic.twitter.com/VCVetaKfZq
— S A W R A ???????? (@Sara_Mo0hammed) November 21, 2017
#يحدث_اﻵن
أمطار الخير و البركة ⛈
شمال #مكة #عسفان
اللهم صيباً نافعاً.@fahad12318 @fahad12318 @KhaOmani pic.twitter.com/wES0VbUzY4
— وليد مغربي | (@waleid_maghrabi) November 21, 2017
#صوت_المطر
الآن #أمطار وسيول قديد شمال مكة ١٤٠كم – رصد @AhmadAlessii #فريق_عواصف_الغربية pic.twitter.com/e8NBPKv3ZA
— فريق عواصف الغربية (@3wa9f1) November 21, 2017
ماشاء الله اللهم زد وبارك
يالبيــه …
#حفرالباطن_الان pic.twitter.com/EfYbMGZml3
— سـلطـان ࿐ (@0maha32101) November 21, 2017
#السعوديه عاصفة #الرايس قبيل فجر اليوم #محمد_البلادي #شبكة_طقس_الجزيرة pic.twitter.com/gWuMbYgGhq
— شبكة طقس الجزيرة (@AljazeraWeather) November 21, 2017
اجواء #ينبع الان#ينبع_تغرق
بروق ورعود #ينبع #طقس_السعودية #ينبع_الآن @Zeyad_jehani
مطرنا بفضل الله ورحمته@Y7_TEAM
#ينبع_الحدث pic.twitter.com/xkeIoAAOs3
— البندر (@Bander232) November 20, 2017
يحدث الان‼️
عواصف مطرية قوية تؤثر على #ينبع .. يرجى الحذر
بعونا دائماً بتغطية خاصة بالتطورات الجوية عبر حساب ????@ArabiaWeatherSA#بشرى #امطار #الاجواء_الحلوه #تعليق_الدراسه pic.twitter.com/Bjvt3SDoH5
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 20, 2017
عاجل‼️
تسجيل حالات احتجاز الان في القرص شمال #ينبع
المصدر: @Taqs_als3ees
تابعونا دائماً بتغطية خاصة بالتطورات الجوية عبر حساب ????@ArabiaWeatherSA#بشرى #امطار #الاجواء_الحلوه #تعليق_الدراسه pic.twitter.com/cJt3SOCjmi
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 20, 2017
عاجل‼️
الـ #أمطار الغزيرة تغرق طرق ومركبات في #ينبع النخل
المصدر: @Y7_TEAM
تابعونا دائماً بتغطية خاصة بالتطورات الجوية عبر حساب ????@ArabiaWeatherSA
#تعليق_الدراسه #امطار_حايل #احنا_نحتاج pic.twitter.com/OHZZ8LylVK
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 21, 2017
اليوم الظهر في #الطائف
ما شاء الله #امطار خير وبركة#وسم39 pic.twitter.com/7NXxMtcVzW
— ®خالد التركي® (@khaled4o) November 20, 2017