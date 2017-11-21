تحذيرات في جدة والمدينة وينبع.. أمطار غزيرة وسيول تجتاح مناطق بالسعودية (فيديو)

تشهد عدة محافظات ومدن في المملكة العربية السعودية حالة من عدم الاستقرار الجوي، وهطول أمطار رعدية غزيرة على مختلف المناطق دفعت إلى إصدار تحذيرات بضرورة أخذ الحيطة والحذر، فيما علقت الدراسة، اليوم الثلاثاء، في بضع محافظات إثر تحذيرات المديرية العامة للدفاع المدني من التقلبات الجوية.

المديرية العامة للدفاع المدني تحذر من التقلبات الجوية والأمطار الرعدية وفقاً لما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.https://t.co/K3TBemoWcP pic.twitter.com/tH9InlBdOt — الدفاع المدني (@SaudiDCD) November 20, 2017

وكانت الأرصاد الجوية قد توقعت هطول الأمطار على بضع مناطق، منها الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، والرياض، وهطول الأمطار الرعدية على المناطق الساحلية في الوجه وأملج، وينبع، ورابغ، وجدة، والليث.

فيما أعلنت المدينة المنورة الجاهزية التامة في حال تقلبات الطقس المفاجئة، كما أعلنت جامعة الطائف بدورها اليوم تعليق الدراسة فيها، وفي فروع الجامعة.

وتأثرت مدينة جدة بشكل كبير بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة، حيث شهدت، منذ صباح اليوم الثلاثاء، تقلبات عنيفة في الطقس.

#جده_الان مبنى الجامعه بلازا تدخل اليه المياه من السقف pic.twitter.com/HiPHUgk776 — بلادي منار الهدى (@mahmed_ksa) November 21, 2017