ردًا على إدانة التدخلات الإيرانية.. الحوثيون يتوعدون بإطلاق المزيد من الصواريخ على السعودية

توعدت مليشيات الحوثي، في وقت متأخر من مساء الإثنين، بإطلاق المزيد من الصواريخ على السعودية التي تتزعم التحالف العربي، وقالت إنه “ليس هناك أية قانون يحميها” من صواريخها.

جاء ذلك على لسان متحدث الجماعة، محمد عبدالسلام، في تصريحات نشرتها قناة “المسيرة” الحوثية على شريطها العاجل، غداة اجتماع لوزراء الخارجية العرب أدان بشدة إطلاق صواريخ صوب السعودية وأتهم إيران بتزويدها.

وقال عبدالسلام” ليس لعدوان همجي موغل في الوحشية والعدوانية أي قانون يحميه من صواريخنا الدفاعية والميدان كفيل بالرد ” على حد تعبيره.

وفي الرابع من نوفمبر/تشرين ثان الجاري، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا صوب مطار الرياض، أعلن التحالف العربي اعتراضه وتدميره.

وأسفر إطلاق الحوثيين للصاروخ، عن تصعيد عسكري وسياسي، حيث شن التحالف العربي غارات مكثفة على مواقع الجماعة باليمن.

كما أقر التحالف، في 6 نوفمبر، إغلاق كافة المنافذ اليمنية لمنع تدفق الصواريخ الحوثية، قبل أن يستثني بعد أسبوع من ذلك القرار، المنافذ الخاضعة للحكومة الشرعية، جنوبي البلاد.

وأتهم التحالف إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة وقال إن الصاروخ الذي أطلق على مطار الرياض “إيراني الصنع”.

وعلى خلفية ذلك، عقد وزراء الخارجية العرب، بناء على طلب سعودي، اجتماعاً طارئاً، أمس أول الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث “سُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة”.

وقرر وزراء الخارجية العرب إحالة “ملف التدخلات الإيرانية” إلى مجلس الأمن الدولي، وإدانة “حزب الله” اللبناني، وحظر قنوات فضائية “ممولة من إيران” تبث عبر الأقمار الصناعية العربية.