السفير السعودي المعيّن لدى لبنان يصل إلى بيروت (صور)

وصل السفير السعودي المعيّن لدى لبنان، وليد اليعقوب، إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وذكرت الوكالة أنه “كان في استقبال اليعقوب في مطار رفيق الحريري الدولي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى بيروت، الوزير المفوض وليد بن عبد الله بخاري، ومنسوبي السفارة ورؤساء الملحقيات ومديري المكاتب الفنية”.

وأشارت إلى أن “مدير المراسم بوزارة الخارجية اللبنانية المكلف، السفير عساف ضوميط، وعدد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المعتمدين لدى لبنان كانوا أيضًا في استقبال اليعقوب”.

ومن المقرر أن يقدّم السفير اليعقوب أوراق اعتماده للمسؤولين اللبنانيين في وقت لاحق؛ تمهيدًا لبدء مهام عمله بشكل رسمي.