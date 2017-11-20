الشرطة السعودية تعتقل حدثين حرقا “طفل العلا” بماء حار (فيديو)

أوقفت شرطة منطقة المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، حدثين متورطين في قضية حرق الطفل فيصل ذو الـ8 أعوام بمادة سائلة، وأودعتهم في دار الملاحظة الاجتماعية، فيما أحيلت القضية للنيابة العامة للاختصاص.

وقال الناطق الإعلامي للشرطة، الرائد حسين القحطاني، إن شرطة محافظة العلا تلقت بلاغًا من والد الطفل عن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق صحيفة “سبق”.

وأضاف: “اتضح أن الطفل تعرض للاعتداء، من اثنين من أبناء جيرانه أعمارهما 12 و 13 عامًا، وذلك بسكب ماء مغلي عليه”.

وتابع: “تم إحضار الأحداث المتورطين في القضية، وإيقافهم في دار الملاحظة الاجتماعية، وأُحيلت القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص”.

وكشف والد الطفل في وقت سابق لصحيفة “سبق”، أن شخصين سكبا ماء حارًا على جسد ابنه، وذلك بعد أن استدرجاه في الحي الذي يقطنون فيه.

وقال: “خرج ابني الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي، والذي يبلغ من العمر 8 سنوات، من المنزل، وحينها طلب منه اثنان من أبناء الحي فور خروجه المجيء لهما، وسكبا عليه ماء حارًا، استقر على أجزاء متفرقة من جسمه؛ ما تسبب له بتشوهات. وعلى الفور نقلته للمستشفى”.

وأضاف: “حين نقلته كنت أشاهد بقايا الجلد على الأرض من شدة الحرق، الذي تعرض له. وبادر الأطباء حينها بإجراء الإسعافات الأولية، ثم تم تنويمه حتى طلبوا مني الخروج لاستكمال علاجه في المنزل، ولا يزال يعاني حتى اليوم من الآلام”.

وتابع: “في المستشفى حضرت الجهات الأمنية، وذكرت لهم اسمَي من اعتديا على ابني بالماء الحار، ومكان منزلَيهما. واليوم، وبعد 8 أيام، تقدمت لمحافظ العلا، وتم التوصل لوليي أمرهما”.

ولفت والد فيصل، إلى أن ابنه يعاني من إعاقة في يده اليسرى منذ أن كان عمره 9 أشهر، وهو يراجع به مستشفى الحرس الوطني.

وسبق أن ناشد والد الطفل، أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة العلا، للتحرك بشأن تعرض ابنه للحرق على يد اثنين من أبناء الجيران، مبينًا أن ابنه يرقد في المستشفى منذ 8 أيام، ولم يتم القبض على الفاعلين، قبل أن يتم إيقافهما لاحقًا.

بدوره، خرج أحد المواطنين السعوديين عبر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل، يستنكر فيه وجود الطفل مدة تقرب من 9 أيام في المستشفى دون أن يحرك أحد ساكنًا.

كما ظهر الطفل فيصل في مقطع فيديو، وهو يعرض الإصابات البليغة على جسده من آثار المادة الحارقة، مناشدًا مساعدته.

وفور انتشار مقطع الفيديو، طالب سعوديون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشرطة بسرعة التحرك للقبض على المتورطين.

هذه رسالة المكلوم والد #طفل_العلا المغدور الذي تعرض لجريمة حرقه في #محافظة_العلا

طبعا ورد إلى علمي بأنه تم القبض اليوم على الجناة

والسؤال:الجريمة وقعت قبل تسعة أيام،والطفل منوم بمستشفى #العلا ومن اليوم الأول تم الإبلاغ

وأبعد مشوار بالسيارة داخل العلا 5 دقائق pic.twitter.com/yQ6DrHkbjW — صالح بن حسين (@SMAH18H) November 19, 2017

#هام ????

.#طفل_العلا يناشدكم بنشر قصته لتصل للمسؤولين، بعد قيام طفلان (من عمره) بسكب ماء حار عليه بمحافظة #العلا .

– pic.twitter.com/YkFZ3qGCEK — أخبار السعودية – هام (@Newss_24) November 19, 2017