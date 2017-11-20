بالفيديو.. نجلاء عبدالعزيز توجه رسالة لجمهورها بعد طلاقها

نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نجلاء عبدالعزيز، أمس الأحد، مقاطع “سناب شات” جديدة عقب طلاقها، تكشف فيها عن انتقالها لبيت أمها وأبيها وترك منزل الزوجية.

وعلى خلفية أغنية تدعو “للرضا والتفاؤل بالخير”، بدأت نجلاء تصويرعدة مقاطع لابنتها “روز” وهي ترقص على أنغام أغنية “يا هلا بنجلا” والملقبة بجولي، ترحيبًا بوصول نجلاء عبدالعزيز للمنزل.

وعلقت نجلاء: “وياهلا والله اشتقتلكم مرة اشتقتلكم من جد وحشتوني، ياخي مادري كيف أنا أتكلم ما أدري كيف أشكركم وما أدري كيف أعبر، أحس كل الكلمات ضاعت، ما الوم نفسي واقول للمنشد واقله سوي دخول فخم، ياخي سوي دخول فخم عندي ناس فخمين يستاهلون كل شي، وش هالحب اللي أنا أغبط نفسي عليه، ما شاء الله كلمات سعادة وتفاؤل وإيجابية، انا استمديت قوتي من بعد الله منكم، أنا لا اليوم أو بكره أو بعد سنوات مارح أوفيكم حقكم”.

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وتابعت: “الصدق الرسايل واتس ما وقفت المكالمات ماوقفت وصلت، 60 الف كومنت وتويتر وسنابات الدايركت أبد ولا شي ما وقف كلها أدعية، حتى أخواتي وأمي كلها ترسلون لهم، ياخي انتم شي عظيم، أنا أحبكم وودي أرد على واحد واحد فيكم، وأنا مرة أحبكم، والحمدلله أنا بخير وتمام مرت كذا أيام صعبة بس أنا اليوم وأمس مرة تمام”.

وأوضحت: “عشان كدة جالسة بسنبلكم (التواصل عبر سناب) الحين، شو قلكم الفترة اللي مضت جلسنا نشتغل، وجينا هذا البيت الجميل بيت امي وابوي خليهم لنا”.

ورحبت نجلاء بوصول متابعيها إلى مليون متابع، وقالت “فرحت فيكم وكنت اتمناكم بوقت ثاني، يلا الحمدالله، وان شاء الله تحبوني مثل ما حبوني 700 الف متابع”.

وبينت: “الحين صارت مسؤوليتي مرة صعبة لأنه صار عندي جمهور مره هالكثر، وانشا الله تحبوني سنابات، مرة أحبكم، ما تصدقون شلون أحبكم، محبتكم وصلت بشكل ما تتصورونه، تخيلوا أمس بوست بانستغرام بثلاثين دقيقة وصلت الكومنت 6 آلاف مدري 7 آلاف قريتها كلها، شي فظيع ماشا الله ماشا الله”.

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ومن خلال عبارة عبر “سناب شات”، أوضحت نجلاء، أن الأيام المقبلة ستحمل تغيرات تشارك بها جمهورها.

ومن خلال المقاطع، رحبت نجلاء بالفتاتين اللتين بصحبة ابنتها “روز”، وطالبت “روز” بأن تتذكر دائما نصيحتها لها بأن تظل “واثقة من نفسها”.

يذكر أن نجلاء عبدالعزيز، مصممة ديكور سعودية، ومن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابع حسابها على انستغرام لوحده أكثر من 1.8 مليون متابع.

ولدى نجلاء طفلان: “روز” و “نهار”.