حالة عنيفة من عدم الاستقرار تؤثر على السعودية وتحذيرات جدية من غزارة الأمطار بعدة مناطق

من المتوقع أن تشهد عدة مناطق في السعودية خاصة تلك المطلة على سواحل البحر الاحمر، حالة عنيفة من عدم الاستقرار الجوي يومي الإثنين والثلاثاء، حيث يتوقع تساقط كميات كبيرة من الأمطار قد تصل إلى حدود 100ملم بغضون ساعات في عدة مناطق.

وقال خبراء في الرصد الجوي، إن مناطق تبوك وسواحلها وحائل والحدود الشمالية من المملكة ستشهد أمطارا رعدية غزيرة اليوم، على أن تمتد هذه الأمطار مساء لتطال المدينة المنورة.

أما غدا الثلاثاء، فيتوقع أن تشتد الفعالية الجوية، وتمتد لتشمل مكة المكرمة والقصيم وشمال المنطقة الشرقية.

ويحذر يومي الاثنين والثلاثاء، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية وارتفاع منسوب المياه على الطرقات، كما يحذر من شدة العواصف الرعدية في عدة مناطق خاصة الساحلية.