مرجع إيراني يدعو سلطات بلاده لإقامة علاقات “متينة” مع السعودية ومصر

دعا المرجع الديني الإيراني جعفر السبحاني، اليوم الأحد، حكومة بلاده إلى الإسراع في إقامة علاقات مع المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرًا إلى أن إيران والسعودية لديهما دور محوري وقوي بالمنطقة.

وقال المرجع السبحاني خلال استقباله المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت في مدينة قم وسط البلاد: “يجب أن نعمل على إقامة علاقات مع السعودية ومصر”، مضيفًا “إذا نجحنا في الحد من الخلاف مع السعودية، سنتمكن من حل الخلافات وفق السياسات المناسبة”.

وتابع المرجع الديني: “يجب أن تكون العلاقة بين إيران والمملكة العربية السعودية ومصر متينة، لأن هناك العديد من الضيوف المسلمين في السعودية، ويجري إعداد العديد من الكتب الدينية في مصر، لكي نكون سفراء إيران النشطين، لتطوير الاتصالات والعلاقات المتناسبة”.

وطالب المرجع السبحاني الرئيس الإيراني حسن روحاني بإتخاذ “سياسة حكيمة توصل إلى نتيجة من أجل ضمان العلاقات مع الدول المجاورة”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: إن “حكومة روحاني تسعى للأخذ برؤية المرجعيات الدينية لتحسين العلاقات مع جميع بلدان المنطقة وفي مقدمتها السعودية”.