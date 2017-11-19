إشارة لتأجيل صرف “حساب المواطن”.. وزير المالية السعودي: لن نرفع أسعار الطاقة والكهرباء سريعًا

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الوضع الاقتصادي الحالي في السعودية يسمح لها بالتدرج في تطبيق بعض الإصلاحات.

وقال، على هامش حضوره المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: “كان لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية يتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها”، مضيفًا أن: “وضعنا الاقتصادي الآن، يسمح بأن نتدرج بدل أن نرفعها بسرعة، وأن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية 2022 أو 2023 بدل ميزانية 2020”.

ويشير تصريح الجدعان إلى أن الترقب الشديد من ملايين السعوديين لموعد الصرف للمستفيدين من “حساب المواطن”، سيستمر على ما يبدو، إذ إن الحكومة السعودية أعلنت سابقًا أن تفعيل الدعم عبر “حساب المواطن” سيتم قبل رفع أسعار الطاقة والكهرباء.

ولم يحدد الجدعان موعدًا محددًا لرفع أسعار الطاقة والكهرباء، إلا أن تصريحه يشير إلى احتمال تأجيل القرار لشهور على الأقل، أو عام أو اثنين.