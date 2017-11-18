السعودية تقرر دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور

قررت المملكة العربية السعودية دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور ، كما أنها ستسلم سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة احتجاج على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل خلال لقائه بنظيره اللبناني.

وكان الوزير الألماني قال إن “تصرفات السعودية مع الحريري غير معتادة”

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس، على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تعليقاً على تلك التصريحات، أنها تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية، وتعتبر المملكة أن مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة ، وأنها لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكاً موثوقاً في الحرب على الإرهاب والتطرف وفي السعي لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة.