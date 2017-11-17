شبان يعتدون على ممتلكات مواطنتين سعوديتين في بيروت (صور)

قالت السفارة السعودية في لبنان، في وقت من مبكر من فجر اليوم السبت، إن عدد من الشبان اعتدوا على ممتلكات مواطنتين سعوديين في منطقة المصيطبة في بيروت.

وقالت السفارة في بيان لها “تفيد سفارة المملكة في لبنان أنها تتابع باهتمام تعرض ممتلكات مواطنتين سعوديتين للاعتداء من قبل عدد من الشبان في منطقة المصيطبة في بيروت”.

وأضف البيان “توضح (السفارة) بأنها تتواصل مع السلطات والأجهزة الأمنية لكشف ملابسات هذا الاعتداء الذي من شأنه إثارة مشاعر الكراهية ومعرفة المتسببين فيه وتقديمهم للعدالة”.

وجاء الحادث بعد أيام من اختطاف مواطن سعودي من قبل مجهولين في لبنان قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت سابق.

وجاءت الحادثتان في خضم توتر سياسي بين المملكة وبعض القوى والمليشيات اللبنانية وبينها حزب الله المدعوم من إيران والذي تتهمه الرياض بتهديد أمكنها بشكل مباشر.

وطلبت الرياض من مواطنيها قبل أيام مغادرة لبنان عقب إعلان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري استقالته من منصبه احتجاجاً على هيمنة حزب الله على قرار الدولة اللبنانية.

وطلبت دول خليجية أخرى من مواطنيها الأمر ذاته.