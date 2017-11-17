بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم مبنى في شارع فلسطين بمدينة جدة

أدى حريق ضخم اندلع، أمس الخميس، في شارع فلسطين بمحافظة جدة السعودية، إلى التهام مبنى دون أنباء إلى حد اللحظة عن إصابات.

ورصدت مجموعة مقاطع فيديو مصورة، الحريق الكبير، حيث اشتعل المبنى بأكمله بالنيران، في حين سمعت أصوات سيارات إطفاء وإسعاف في المكان، بينما بدأ رجال الإطفاء يخمدون النيران عبر خراطيم المياه.

وقال أحد ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، إن المبنى الذي اندلع فيه الحريق “مهجور” منذ سنوات، وهو مبنى مصمم على الطريقة الأمريكية، وكان في الماضي سكنًا لمسؤول كوري. في حين أكد آخر أن المبنى مهجور لكنه قال إنه عاش فيه طبيب بيطري “فلسطيني أو سوري” منذ نحو 25 عامًا.