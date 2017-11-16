السعودية تضبط 70 ألف عامل مخالف

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، اليوم الخميس، إنه تم ضبط أكثر من 70 ألف مخالف، منذ بدء الحملة التفتيشية، أمس الأربعاء.

وأشار اللواء التركي، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن أكثر من 700 ألف شخص استفادوا من مهلة المخالفين، وتم تمديد المهلة؛ بناء على طلب بعض ممثلي السفارات (المهلة تختلف من سفارة لأخرى).

وفي 19 مارس/ آذار 2017، دشنت السعودية حملة “وطن بلا مخالف”، التي تستهدف تسوية أوضاع الأجانب، مخالفي نظام الإقامة والعمل في البلاد.

وبدأت طواقم من وزارتي العمل والداخلية السعودية، حملة تفتيش في الأسواق المحلية؛ لضبط العمالة المخالفة.

وأطلقت السلطات السعودية، حملات تصحيح سابقة؛ استهدفت تصحيح أوضاع العمالة لديها، وأدت إلى ترحيل الآلاف، وفرض العديد من العقوبات على آخرين.

وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومي)، يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37 بالمائة)، و20 مليون منهم سعوديون (67 بالمائة).