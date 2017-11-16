شاحن جوال يفتك بأسرة سعودية بعد تسببه باحتراق المنزل

توفي خالد القحطاني في المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، متأثرًا بإصابته إثر حريق اندلع في منزله وعائلته ليلحق بزوجته وأبنائه الذين قضوا في الحريق قبل أسبوع من الآن.

ووفقاً لما أوردته صحف محلية، فإن شاحن هاتف جوال كان متروكًا في الشحن بماس كهربائي أدى إلى حريق في منزل أسرة سعودية، الأربعاء من الأسبوع الماضي، وأدى إلى وفاة ثلاثة من الأبناء ووالدتهم، فيما لا يزال طفل رضيع يتلقى العلاج في مستشفى “الملك سعود” في عنيزة.

وكان أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل آل سعودي قد أمر بنقل خالد القحطاني، إلى مدينة بريدة لتلقي العلاج بعد إصابته بحروق إثر الحريق، إلا أنه ما لبث أن توفي متأثرًا بإصاباته.