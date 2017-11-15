السفارة السعودية بلبنان توضح تفاصيل إطلاق سراح المختطف علي البشراوي (فيديو)

قال الوزير المفوّض وليد بن عبد الله البخاري القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إن المواطن السعودي الذي كان مختطفاً في لبنان علي البشراوي وتم تحريره اليوم سيعود إلى المملكة خلال 48 ساعة.

ونشر “البخاري” تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها: “بمشيئة الله تعالى ستتم عودة المواطن المخطوف # علي_البشراوي إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات الأمنية، خلال 48 ساعة المقبلة”.

بمشيئة الله تعالى سوف تتم عودة المواطن المخطوف #علي_البشراوي إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات الأمنية، خلال ٤٨ ساعة القادمة. — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) November 15, 2017

وقال “البخاري” خلال تصريح لقناة “الإخبارية” السعودية: “في واقع الأمر تلقينا بلاغًا من الوسيط في قضية البشراوي، الخميس الماضي، وتواصلت السفارة مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات للإفراج السريع عن المواطن السعودي وفق السياسة العامة للمملكة، وبحمد الله تم الإفراج عنه في تمام الساعة الخامسة بتوقيت بيروت، ووصل البشراوي -بحسب الاستخبارات اللبنانية- إلى الهرمل قادماً من الأراضي السورية”.

وأضاف أنه “بعد 48 ساعة من التواصل تم تحديد موقع سيارة المختطف، وبدأنا التحقيقات، ونتابع القضية مع قيادة الجيش وأمن المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وتم إلقاء القبض على 5 أشخاص متهمين بالضلوع في هذه القضية”.

وأكد البخاري أن “السفارة بمجرد تلقيها خبر وصول “البشراوي” إلى الحاجز العسكري تواصلنا مع الأمن للاطمئنان على صحته وسلامته وأمنه، وسيتم تسليمه لشعبة قوى الأمن العام للتعرّف على ملابسات وتفاصيل القضية”.