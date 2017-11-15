بالفيديو.. أشخاص يقتحمون مدرسة ثانوية في مكة ويشتبكون مع الطلاب

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،في المملكة العربية السعودية، “مضاربة” جماعية ،شهدتها “ثانوية الإمام النسائي” ،في حي جعرانة بمنطقة مكة المكرمة، بين طلاب المدرسة ومجموعة أخرى من خارجها اقتحموها لإثارة الفوضى.

واستدعت إدارة المدرسة الدوريات الأمنية وقت اندلاع المشاجرة، خاصة مع دخول أشخاص من خارج المدرسة، وتم تزويدهم بأسماء كل من شارك فيها من الخارج لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق موقع “عين اليوم” المحلي.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم مكة: أن الإدارة “تابعت المضاربة ،التي شهدتها الثانوية بين طلابها ومجموعة من خارج المدرسة؛ دخلوها لإحداث فوضى”، مضيفًا أنه :”تم تشكيل لجنة تضم عدة مسؤولين من المدرسة، لرفع توصيات لمنع تكرار الواقعة”.

ولفت إلى أن “عددًا من الطلاب، أصيب إصابات خفيفة جرى علاجها”، مؤكدًا أنه: “سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المتورطين في الشجار”.