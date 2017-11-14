“يا محمد”.. هدية راشد الماجد لولي عهد السعودية (فيديو)

حظيت أغنية الفنان السعودي راشد الماجد، التي أهداها لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتفاعل كبير، ونسب مشاهدة مرتفعة، بعد يومين من إطلاقها.

وأطلق الماجد، الأغنية الجديدة عبر قناته الرسمية “يوتيوب”، وجاءت بعنوان “يا محمد” مرفقة بصورة الأمير محمد بن سلمان.

وعبر الوسم # يا_محمد تفاعل عدد كبير من جمهور الفنان من السعودية، ومختلف الدول العربية معربين عن إعجابهم بالأغنية.

والأغنية من تأليف تركي آل الشيخ، وألحان الموسيقار نواف العبدالله، وهي تشيد بولي العهد وتطري على إنجازاته.

يذكر أن راشد الماجد شارك مجموعة من الفنانين الخليجيين والعرب في الأوبريت الخاص بالعيد الوطني السعودي الـ87، والذي أقيم في مدينة جدة السعودية.