الملك سلمان يستقبل البطريرك اللبناني بشارة الراعي في الرياض (صور)

استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض ،الثلاثاء، البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للمراونة.

واستعرض الملك والبطريرك، العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، في الوقت الذي أكدا فيه على “أهمية دور الأديان والثقافات في تعزيز التسامح، ونبذ العنف ،والتطرف ،والإرهاب، وتحقيق الأمن، والسلام لشعوب المنطقة والعالم”.

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود ،وزير الداخلية، ووزير الدولة ،الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية ،عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ،ثامر السبهان.