بعد رحيل داوود الشريان عن mbc.. ترجيحات بعودة هذا الإعلامي للواجهة

مع مغادرة الإعلامي السعودي، داوود الشريان، قناة MBC، بدأ سعوديون يتساءلون عن البرنامج الذي سيحل محل “الثامنة”، مرجحين عودة الإعلامي المعروف صلاح الغيدان وبرنامجه “99”.

ورجح سعوديون عودة الغيدان واستلامه برنامجًا جديدًا، حيث كان سبب غيابه عن “برنامج 99” بعثته للولايات المتحدة الأمريكية، التي أنهى فيها دراسة ماجستير وظيفي في الدراسات الدبلوماسية.

وسبق أن صنف الغيدان من الشخصيات الخمس الأولى المؤثرة على موقع التواصل “تويتر” لعام 2016.

وكشفت مصادر مطلعة في المملكة، بحسب صحيفة “سبق” السعودية، أن الغيدان كان يعمل خلال الفترة الماضية للتحضير لبرنامج اجتماعي، لا يقل قوة عن برنامجه “99”.

وبدأ عرض “برنامج 99” في عام 2007، ويعد أول البرامج السعودية التي ناقشت قضايا المجتمع السعودي بجرأة.

وفاز صلاح الغيدان بأفضل برنامج توعوي خليجي في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم في العاصمة البحرينية عام 2016.

وأنهى الإعلامي داوود الشريان عمله مع مجموعة MBC بعد مسيرة استمرت 11 عامًا، حيث قدم آخر حلقاته يوم الأحد الماضي.

وعلم “إرم نيوز” أن الشريان سيتولى منصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية بداية من الشهر المقبل، حيث عهد إليه بمهمة إصلاح وتطوير عمل هذه المؤسسة الإعلامية الرسمية الأبرز في المملكة.

يذكر أن برنامج “الثامنة”، الذي انطلقت أولى حلقاته في 17 مارس/آذار 2012، وامتد لأكثر من 5 سنوات، كان يسلط الضوء على أبرز شؤون الساعة، وأهم الأخبار في المملكة العربية السعودية.