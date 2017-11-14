السعودية تنفي طلبها من الجزائر التحقيق في استثمارات “بن لادن”

نفت سفارة السعودية في الجزائر “نفيا قاطعا” أنباء ترددت عن إرسال سلطات المملكة طلبا إلى الخارجية الجزائرية لإجراء تحقيقات أمنية واسعة حول استثمارات رجل الأعمال بكر بن لادن المتهم بقضايا فساد ضمن حملة اعتقالات استهدفت وزراء وأمراء ورجال أعمال.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها نقلته صحيفة ” الخبر” الجزائرية في موقعها الالكتروني مساء الاثنين، إن تلك الأخبار “عارية من الصحة”.

كما أكدت أنها “لن تتوانى عن ممارسة حقها المشروع في الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة”، داعية إلى ” توخي الدقة والتحلي بالأمانة الصحفية فيما يتم نقله من أخبار حول السعودية”.

كانت أنباء قد ترددت السبت عن أن السفارة السعودية في الجزائر، أرسلت مذكرة لوزارة الخارجية وأجهزة الأمن والضرائب، لغرض إجراء تحقيقات واسعة حول استثمارات رجل الأعمال السعودي الشهير بكر بن لادن.

وتولت مجموعة بن لادن للاستثمارات، إنجاز مبان حكومية ومقار لهيئات دبلوماسية في الجزائر، بينها سفارتا قطر وفلسطين في ضاحية دالي إبراهيم في أعالي العاصمة، علاوة على عمارات عملاقة ضمن البرنامج الحكومي للإسكان “عدل”.