بالفيديو.. ردّ ساخر من المعلمي على صحافية سألت عن “بدلة” سعد الحريري

أثارت صحافية عربية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، سخرية السفير السعودي، عبدالله المعلمي، عندما سألته عن بدلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وردّ السفير المعلمي بابتسامة وسخرية في آن، على سؤال الصحفية التي قالت إن الحريري الموجود في الرياض لم يغيّر بدلته الرسمية التي يرتديها لعدة أيام، في إشارة منها للأنباء التي تتحدث عن احتجاز الحريري في السعودية.

وقال السفير المعلمي في رده الساخر “لست مسؤولًا عن خزانة ملابس الحريري”.

وكان الحريري أعلن الأسبوع الماضي استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية عن طريق خطاب متلفز من العاصمة الرياض، ومنذ ذلك الحين ترددت شائعات عن كونه محتجزًا في السعودية.

ونفت السعودية أنباء احتجاز الحريري، وخرج بنفسه في لقاء تلفزيوني يوم الأحد نافيًا تلك الشائعات التي تلقى رواجًا كبيرًا في وسائل إعلام موالية لحزب الله الذي عزا الحريري استقالته بسبب سياسته المهيمنة على القرار اللبناني.