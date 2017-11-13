ماذا قال البطريرك الراعي في أول تصريح له بعد وصوله الرياض؟

قال البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي، في أول تصريح له بعد وصوله الرياض الإثنين، إن السعودية وقفت إلى جانب لبنان في كل الأوقات، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأضاف الراعي، أثناء كلمة له أمام الجالية اللبنانية في مقر السفارة بالرياض، إن السعودية كانت حاضرة دومًا في الأزمات التي كان يعيشها لبنان؛ السياسية و الاقتصادية، فعلاقات الصداقة بيننا تاريخية وعميقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.

وختم البطريرك الراعي حديثه بالقول ” سأشكر الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على حسن استقبال اللبنانيين، ما كنت أحلم يومًا أن أزور المملكة، ولكنني كنت في شوق لزيارتها”.