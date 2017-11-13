لينا المعينا.. شاهد عضوة مجلس الشورى السعودي بالملابس الرياضية في أول مباراة نسائية بالمملكة (صور)

عمدت عضوة في مجلس الشورى السعودي، إلى تحدي الأعراف السائدة، بإقدامها على خطوة جريئة، وارتدائها ملابس رياضية؛ لتلعب في فريق لكرة السلة، في أول بطولة نسائية رسمية تشهدها السعودية.

وشاركت لينا المعينا، عضو مجلس الشورى السعودي، والشريك المؤسس لأكاديمية نادي”جدة يونايتد” لكرة السلة، يوم السبت الماضي، في بطولة كرة السلة النسائية، المقامة في جدة غرب المملكة، بانضمامها إلى فريق “جدة يونايتد”.

ووصفت صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الإثنين، المعينا في البطولة، بأنها تجسيد “للسياسي المحنك”، في الأسلوب وطريقة التعامل، إذ “فصلت تمامًا بين عملها كعضو في مجلس الشورى، وهوايتها كرياضية ولاعبة محترفة لكرة السلة، في تلك اللحظة، كانت أقرب للسياسيين الأوروبيين في بساطتها”.

وفي إطار الانفتاح الأخير، الذي تشهده البلاد بدعم رسمي، استضافت مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، البطولة، بدعم مقدم من وزارة الصحة، وبمشاركة ستة أندية محلية، في إطار اليوم الرياضي التثقيفي النسائي، عن سرطان الثدي.

واقتصر حضور مباريات البطولة على الإناث، منعًا للاختلاط، بما يتواءم وعادات المجتمع السعودي المحافظ.

وسبق أن تنبأت المعينا في مايو/أيار الماضي، بانفتاح المملكة على مثل تلك البطولات، عقب إصدار الاتحاد الدولي لكرة السلة، قرارًا يسمح بارتداء اللاعبات للحجاب الإسلامي، وتشكيل منتخب نسائي يمثل اسم المملكة في المحافل الرياضية، قاريًا وعالميًا.

وأكدت المعينا حينها، على أن السعودية تضم فرقًا تمثل الكليات والجامعات، وتحتوي على ملاعب في المدارس في مختلف مناطق المملكة، ما يساعد على تنفيذ رياضة كرة السلة النسائية على أرض الواقع، بصفة رسمية.

وتفتقر رياضة كرة السلة النسائية للبنية التحتية، في ظل عدم وجود عضوات في الاتحاد السعودي لكرة السلة، وغياب الحكام من الإناث، ومتدربات يساعدن على تطبيق أنظمة ولوائح اللعبة، باستثناء اجتهاد بعض المتدربات والحكمات السعوديات، اللاتي أخذن شهادات على حسابهن الخاص.

يُذكر أن الرياضة النسائية في المملكة، شهدت خلال الشهور الأخيرة قفزات غير مسبوقة، كقرار السماح لهن بدخول الملاعب، ومطالبة نائبات في مجلس الشورى، بإنشاء نوادٍ نسائية لكرة القدم.