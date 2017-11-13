وزير النقل السعودي: خصخصة السكك الحديدية والموانئ قريبًا

قال وزير النقل السعودي، نبيل العامودي، اليوم الإثنين، إن وزارته ستطرح خلال الأيام المقبلة، مشاريع في قطاع السكك الحديدية، والموانئ للقطاع الخاص.

يأتي ذلك، ضمن برنامج خصخصة قطاعات الوزارة، تنفيذًا لقرارات حكومية بخصخصة العديد من القطاعات الاقتصادية في السعودية، في محاولة من المملكة لضبط النفقات، وتنويع اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي.

وقال العامودي في كلمته خلال مؤتمر بالرياض اليوم، إن مشاريع القطاع سترفع الناتج المحلي بنسبة 5%، وسترفع التوظيف في المملكة بنسبة 4% بحلول عام 2021.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير النقل السعودي، سعد الخلب، إن الوزارة لديها دراسات أولية لإنشاء الطرق السريعة بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن برنامج الخصخصة الحكومي.

وأعلنت وزارة النقل السعودية في أبريل/ نيسان الماضي، عن البدء في دراسة مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل، من خلال شركات محلية وعالمية.

وتعتمد رؤية السعودية 2030، الهادفة لتنويع مصادر الدخل، إلى خصخصة العديد من القطاعات الحكومية بينها قطاع النقل، فيما تمّ البدء خلال وقت سابق من2017، بخصخصة قطاعات رياضية وترفيهية.