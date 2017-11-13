تفاصيل جديدة حول قضية اختطاف السعودي علي الشبراوي في لبنان

كشف محمد الشبراوي، شقيق المواطن السعودي المختطف في لبنان ،علي الشبراوي، أن أسرتهما علمت بنبأ اختطاف الأخير من زوجته السورية ،التي اتصلت هاتفيًا بهم وأبلغتهم، لتبدأ الأسرة في التواصل مع الجهات المعنية في لبنان ،إضافة للسفارة السعودية ببيروت.

وقال محمد، إن أسرته “ليس لديها أي معلومات بشأن دوافع الخاطفين، أو حتى ما يتعلق بالمطالبة بالفدية لإطلاق سراح شقيقه”، مطالبًا الجناة بـ”إطلاق سراح شقيقه، دون قيد أو شرط”.

وكانت قناة “العربية” ذكرت في وقت سابق أن الخاطفين طلبوا فدية بمليون دولار.

زواج يدفعه للاستقرار في لبنان

وتبين بحسب وسائل إعلام سعودية، أن المختطف من سكان منطقة الناصرة بالقطيف، ومتزوج من سيدة سورية، تدعى فصيلة عزير، منذ 7 أعوام، ويقيم معها في لبنان دون انقطاع منذ 7 أشهر.

وكان المختطف علي قد أخفى بداية أمر زواجه عن أهله، وتحت إلحاحهم المستمر لتزويجه، تقدم لخطبة فتيات أكثر من مرة ،وحين تتم الموافقة ،ويحين موعد عقد القران كان يتراجع، حتى اضطر في النهاية للاعتراف لأهله بأنه متزوج ،ولديه طفل واحد.

وذكرت مصادر محلية في المملكة أن البشراوي أحضر زوجته لاحقًا لتتعرف بأهله، وظلت في السعودية نحو عام وبضعة أشهر، ثم غادرت معه إلى لبنان قبل رمضان العام الماضي، وبقي معها منذ ذلك الوقت.

ويمارس الشبراوي الأعمال الحرة، وسبق أن تنقل بين دول عدة، منها الإمارات وتركيا.

أول صورة للمختطف ومتابعات على أعلى مستوى

في المقابل، أعلنت السفارة السعودية في لبنان أنها تتابع القضية، وتواصلت مع السلطات الأمنية على أعلى المستويات للإفراج عن المواطن المخطوف دون قيد أو شرط في أقرب فرصة ممكنة.

وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، قال الجمعة الماضية: إنه “يتابع حادثة اختفاء مواطن سعودي في منطقة جبل لبنان”، في الوقت الذي رجحت أنباء نقلتها وسائل إعلام تعرضه للاختطاف.

وعلى إثر ذلك، نفذت وحدات من الجيش اللبناني، السبت الماضي، مداهمات في منطقة البقاع، في حين ذكرت مصادر أن المداهمات ذات صلة بجهود السلطات للإفراج عن المواطن السعودي المختطف.

وتناقلت وسائل إعلام محلية سعودية، صورة، ذكرت فيها أنها الصورة الأولى للمواطن المختطف، فيما لم يتسن التثبت من صحة ذلك.

تفاصيل الاختطاف

واختطف السعودي، علي الشبراوي (32 عامًا)، من أمام منزله في منطقة “جوار أدما” الخميس الماضي، في لبنان، وذلك بعد استدراجه من قبل مجهولين.

وتلقت زوجته لاحقًا اتصالًا من خاطفيه، يطلبون فيه فدية بقيمة مليون دولار، ارتفعت إلى مليون ونصف المليون دولار، لتتصل الزوجة بأهله في المملكة، وتبلغهم عن عملية الاختطاف، بحسب تقارير إعلامية.