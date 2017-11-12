كيف علّق السبهان على منع “حزب الله” بث مقابلة الحريري في الضاحية الجنوبية؟

علّق ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في المملكة العربية السعودية، الأحد، على أنباء منع “حزب الله” اللبناني بث مقابلة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري في الضاحية الجنوبية.

وقال “السبهان” خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” اليوم: “أثبتوا كذبهم، وضعف حججهم الواهية، وقطعوا الإرسال حتى لا ينكشف ضلالهم أمام العالم و اللبنانيين، الحريري يتحدث وهم يلطمون كعادتهم”.

يشار إلى أن سعد الحريري أجرى أول مقابلة متلفزة له، منذ استقالته التي أعلن عنها في الرابع من الشهر الجاري، من السعودية، مع تلفزيون “المستقبل” التابع لكتلته البرلمانية.

وأوردت الإعلامية “بولا يعقوبيان”، التي استضافت الحريري في برنامجها “إنترفيوز”، أنباء عن قطع “حزب الله” بث قناتي “المستقبل” و”mtv” في الضاحية الجنوبية خلال إجراء المقابلة.

وسلّط “الحريري” الضوء، في حواره المتلفز، على طبيعة العلاقة مع “حزب الله” في الداخل والخارج، مشدداً على أنه “لا يمكن الموافقة على تدخلات حزب الله في الدول العربية”، بحسب قوله.

وقال الحريري:”لم أتنازل عن مبدأ النأي بالنفس، ويجب أن يحصل حوار بشأن سلاح “حزب الله”، وهذا أمر يقع على عاتق رئيس الجمهورية”.