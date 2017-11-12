الحريري: استقلت بطريقة “غير تقليدية” وسأعود إلى لبنان قريباً جداً

قال سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، اليوم الأحد، إنه هو من كتب بيان استقالته وأن استقالته من رئاسة الحكومة جاءت بطريقة “غير تقليدية” لأنه أراد أن يحدث نوعاً من الصدمة ذات التأثير الإيجابي في المجتمع اللبناني، مؤكداً انه سيعود إلى لبنان قريباً.

وأكد الحريري، في مقابلة متلفزة، بثتها قناة “المستقبل” اللبنانية، أنه مهدد طوال حياته وأن النظام السوري يهدد حياته، منوهاً إلى أنه سيعود إلى لبنان “قريباً جداً” لمتابعة الوسائل الدستورية، حسب تعبيره.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل على أنه قادر على السفر من السعودية، التي يقيم فيها حالياً، في أي وقت، ولكنه يرغب في تأمين حياته وعائلته، من الخطر الذي واجه والده سابقاً، في إشارة إلى اغتيال والده رفيق الحريري.

وأكد الحريري أن واجبه “حماية السني والشيعي والدرزي والمسيحي، وأنه لكي أقوم بهذا الدور فيجب أن أحمي نفسي، وسأدرس إجراءاتي الأمنية للتأكد من إنني غير مخترق”.

وأضاف الحريري أن “إيران ما تزال تواصل تدخلاتها في شؤون الدول العربية”، وأنه سعى “لتنبيه اللبنانيين من هذا الخطر”.

ونوه إلى ان “ما يجري إقليمياً خطر على لبنان، ولبنان يجب أن يكون محايداً في الصراعات الإقليمية، ويجب تصويب الأمور والتمسك بسياسة النأي بالنفس لأن التسوية في لبنان تقوم فقط على النأي بالنفس”.

ولفت الحريري في حديثه إلى أن “استقرار لبنان من النواحي كافة أساسي للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”، مؤكداً أن “الملك سلمان يعتبرني مثل ابنه..وولي العهد يكن لي كل الاحترام”.