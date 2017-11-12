انطلاق التمرين العسكري السعودي الأردني “اليرموك 2”

انطلقت في المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية، الأحد، فعاليات التمرين العسكري “اليرموك 2″، بمشاركة قوات من السعودية والأردن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، إن “التمرين شارك فيه لواء خالد بن الوليد الثاني عشر من الجانب السعودي، ولواء الأميرة عالية، وقوة واجب من الجانب الأردني”.

وألقى رئيس أركان المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن، العميد الركن عبدالله بني ياسين، كلمة أوضح فيها، أن “هذه التمارين والتدريبات تهدف لتعزيز العلاقات والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين”.

وبين أنها “تساعد على تحقيق مبدأ القيادة والسيطرة للقوات المختلطة، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية، وتساهم في تخطيط ودمج العمليات التقليدية وغير التقليدية”.

وأكد العميد “بني ياسين”، خلال كلمته، أن “قيادة المنطقة العسكرية الشمالية سخّرت جميع الإمكانيات لإنجاح التمرين وتحقيق الفائدة المرجوة منه”.

بدوره، بيّن رئيس الوفد السعودي قائد “لواء خالد بن الوليد الثاني عشر”، اللواء الركن محمد صالح المقبل، أن قادة البلدين يتطلعان إلى تمكين البلدين وتطويرهما في جميع المجالات.

وبيّن أن “هناك ترابطًا وطيدًا بالدم، والدّين، والجوار، والمصير المشترك بينهما”.

وأهاب “بجميع المشاركين في التمرين بذل المزيد من الجهد والجدية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة”.