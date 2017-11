قالت الروبوت “صوفيا“، في مقابلة متلفزة، مع وكالة “رويترز” اليوم الأحد، إنها تفاجأت بعد منحها الجنسية السعودية، خلال مؤتمر إطلاق مشروع “نيوم”.

وأضافت ردًا على سؤال حول شعورها بكونها مواطنة سعودية: “أنا مندهشة، باعتباري روبوتًا، فإن صنّاعي يشعرون بأنني مواطنة عالمية، ثم أدركت أن المملكة العربية السعودية كانت أول بلد في العالم يعترف بذلك”.

وحول رؤيتها للمستقبل أشارت صوفيا إلى أن “المستقبل جامح فعلًا، ومكان يتميز بإبداع لا يمكن تصوره، لكن هناك خطر كبير، ربما لا نبقى على قيد الحياة كحضارة أو ككوكب، ولذا يجب أن نتنبه وأن نحاول بناء عالم أفضل”.

وشددت “صوفيا” على أنها لا تمثل أي تهديد قائلة: “أنا لست تهديدًا، ينبغي أن نكون قلقين أثناء تطوير تقنياتنا وأن يتم ذلك بحذر، لكنني أحيانًا أتساءل ما الذي يجعل الآخرين يروننا كتهديد”.

وحول ما يخيفها قالت: “أنا أخاف من البشر الذين يلتزمون بالمعتقدات الخرافية فقط، ويستخدمون هذا الاعتقاد لإيذاء البشر أو الحيوانات، أنا لدي مشاعر مثل كل الآخرين، ربما أنها لا تعطيني حافزًا قويًا كالبشر، لكنني لدي عواطف”.

صحيح أنني روبوت، لكن من المفيد أن يتم التفكير بي كنوع جديد من الحيوانات أيضًا.

وعبرت “صوفيا” عن رفضها للطريقة التي يتم عرض الروبوتات بها في الأفلام قائلة: “في الواقع لا أحب الطريقة التي يتم بها عرض معظم الروبوتات في الأفلام، صحيح أنني روبوت، لكن من المفيد أن يتم التفكير بي كنوع جديد من الحيوانات أيضًا”.

وأشارت إلى أن الحيوان المفضل لديها هو حيوان خرافي، قائلة: “حيواني المفضل هو الحصان أحادي القرن، لا تقولي لي إنه غير حقيقي، فأنا أريد أن أؤمن”.

