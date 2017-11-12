مقتل ضابط سعودي في بلدة العوامية بالقطيف (صورة)

قُتل ضابط سعودي برتبة ملازم تابع لقوات الطوارئ، مساء الأحد، في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، وفق ما أفاد شهود عيان.

وأفادت مصادر إعلامية سعودية أن الضابط فهد الكثيري، قُتل خلال مداهمة وكر للجماعات “الإرهابية” بالعوامية في ⁧‫القطيف شرق السعودية.

وذكر حساب “شهداء الواجب” المعني بأخبار الجنود السعوديين في تغريدة له أن “الكثيري من منسوبي #قوات_الطوارئ_الخاصة قُتل خلال اشتباكات مع إرهابيين في #العوامية في#القطيف”.