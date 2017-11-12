السعودية.. إلغاء اختبار رخصة القيادة الفوري وإلزام المتقدمين بحضور 90 ساعة تدريبية

أعلن مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية، العميد محمد عبدالله البسامي، إلغاء الاختبار الفوري للحصول على رخص القيادة، وإلزام الراغبين في الحصول على الرخص، بحضور دورات تدريبية.

وأوضح البسامي، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الرسمية” واس”، اليوم، أنه يتوجب على من يرغبون في الحصول على رخص قيادة جديدة، وهم لا يجيدون القيادة، حضور دورات تدريبية مدتها 90 ساعة، في حين يتوجب على من يجيدون القيادة، حضور دورات تدريبية مدتها 30 ساعة.

وبيّن أنه يتعين على من يرغبون في الحصول على رخص القيادة العامة، وهم لا يجيدون القيادة، أن يحضروا أكثر من 120 ساعة تدريبية.