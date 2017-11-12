في هذه المناسبات.. السعودية تحظر استخدام لقب “شيخ” دون إثبات رسمي

وجهت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، مطابع المملكة بعدم تدوين لقب “شيخ” على بطاقات دعوات الأفراح، دون وجود ما يثبت رسمياً أن صاحب الدعوى شيخ بالفعل؛ في مسعى حكومي متواصل لتقنين استخدام اللقب على نطاق واسع.

وقالت صحيفة “عكاظ” المحلية، اليوم الأحد، إن التوجيه الحكومي الجديد استثنى شيوخ القبائل المعتمدين لدى وزارة الداخلية، ومشايخ الدين، من الحظر الجديد.

وأضافت أن الوزارة أكدت على المطابع، عدم تدوين ذلك اللقب في بطاقات الدعوات؛ إذا لم يُثبت صاحب الدعوة استحقاقه للقب بوثيقة رسمية، أو بإحضاره موافقة من إدارة المطبوعات بالوزارة.

وكانت الوزارة دعت مطلع العام الجاري، وسائل الإعلام المحلية، ومراسلي الصحف الورقية والإلكترونية، إلى ضرورة التقيّد بما صدر من أوامر وتعليمات، حول عدم إطلاق لقب “شيخ” إلا لشخصيات محددة من المجتمع، وذلك فيما يصدر من تلك الوسائل من أخبار أو إعلانات.

ويحمل لقب “شيخ” مدلولات دينية وقبلية في آن واحد، ويضفي على صاحبه مكانة اجتماعية مرموقة؛ تجعل منه شخصاً يصعب انتقاده أو الطلب منه الالتزام ببعض الأنظمة، وسجلت حالات نصب واحتيال في المملكة ساهم انتحال أبطالها للقب شيخ في نجاحها.

وينتشر استخدام اللقب على نطاق واسع في المملكة بالفعل، رغم الانتقادات التي تقودها نخب سعودية على الدوام؛ لتقنين استخدام اللقب، ومنحه هالة اجتماعية على أشخاص عاديين.